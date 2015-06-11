33-летняя виновница ДТП накинулась на сотрудников полиции

В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 95 по улице Кирова. На место автоаварии прибыл наряд полиции.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, 33-летняя женщина-водитель автомашины "Мираж Дио", выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с автомашиной "Тойота Приус". В результате ДТП оба транспортных средства получили технические повреждения. Для выяснения обстоятельств происшествия участники дорожно-транспортного происшествия приехали в городской отдел ГИБДД. На виновницу автоаварии были составлены административные протоколы за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Также было установлено, что в 2019 году женщина 3 раза привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Находясь в отделе полиции, злостная нарушительница ПДД стала вести себя агрессивно. Она оскорбляла сотрудников полиции, а одному из инспекторов повредила форменное обмундирование.

Теперь любительнице пьяной езды грозит еще и уголовная ответственность. В СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации (Оскорбление представителя власти).

Жительнице Артема грозит крупный штраф, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо до одного года исправительных работ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]