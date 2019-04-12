На Шаморе три тральщика выгребают дно в 200 метрах от берега

Сегодня, 12 апреля, жители Владивостока стали свидетелями дражного промысла в бухте Лазурная. Очевидцы сняли на видео момент, как три рыбопромысловых судна тралят дно в 200 метрах от берега, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По сообщениям очевидцев, в районе Шаморы было замечено три сейнера, которые недалеко от береговой линии занимаются сбором морских биоресурсов при помощи драг. В это время вода у побережья помутнела, а в воздухе появился резкий запах морепродуктов.

«Сегодня, 12 апреля, 2019 год. Пляж Шамора. Три сейнера ходят вдоль берега, дно тралят, а на Горностае стоит береговая охрана», – комментирует увиденное автор видеоролика.

Материалы направлены в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. В ведомстве информацию зафиксировали и сообщили, что предоставленная информация будет проверена.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что добыча моллюсков методом дражного промысла наносит вред морским экосистемам. Подобные инциденты уже неоднократно повторялись в бухте Лазурной в 2016 и 2017 годах, несмотря на слова чиновников и экспертов о необходимости бережного отношения к морским биоресурсам.

Приморский доктор биологических наук, профессор Надежда Христофорова сообщила: «Дражный промысел означает одно – сгрести все дно. Все, что на нем живет. Драга – жесточайший инструмент. Она очень тяжелая и буквально сгребает все, что живет на дне. Поэтому этот вид промысла очень жесткий и жестокий. Он просто уничтожает все. Крупного моллюска с хорошей раковиной раздавить таким способом тяжело, поэтому их так и добывают».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]