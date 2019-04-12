На Шаморе три тральщика выгребают дно в 200 метрах от берега
Сегодня, 12 апреля, жители Владивостока стали свидетелями дражного промысла в бухте Лазурная. Очевидцы сняли на видео момент, как три рыбопромысловых судна тралят дно в 200 метрах от берега, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
По сообщениям очевидцев, в районе Шаморы было замечено три сейнера, которые недалеко от береговой линии занимаются сбором морских биоресурсов при помощи драг. В это время вода у побережья помутнела, а в воздухе появился резкий запах морепродуктов.
«Сегодня, 12 апреля, 2019 год. Пляж Шамора. Три сейнера ходят вдоль берега, дно тралят, а на Горностае стоит береговая охрана», – комментирует увиденное автор видеоролика.
Материалы направлены в Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора. В ведомстве информацию зафиксировали и сообщили, что предоставленная информация будет проверена.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что добыча моллюсков методом дражного промысла наносит вред морским экосистемам. Подобные инциденты уже неоднократно повторялись в бухте Лазурной в 2016 и 2017 годах, несмотря на слова чиновников и экспертов о необходимости бережного отношения к морским биоресурсам.
Приморский доктор биологических наук, профессор Надежда Христофорова сообщила: «Дражный промысел означает одно – сгрести все дно. Все, что на нем живет. Драга – жесточайший инструмент. Она очень тяжелая и буквально сгребает все, что живет на дне. Поэтому этот вид промысла очень жесткий и жестокий. Он просто уничтожает все. Крупного моллюска с хорошей раковиной раздавить таким способом тяжело, поэтому их так и добывают».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.05.2016 В районе бухты Муравьиной неизвестные суда ведут варварский промысел морепродуктов
-
23.12.2016 На севере Приморья рыболовецкое судно выбросило на мель
-
29.07.2014 На акватории близ Шаморы зафиксирован массовый сброс нефтепродуктов
-
29.04.2016 Двое рыбаков дрейфуют в районе бухты Шамора во Владивостоке
-
18.02.2016 В районе реки Раздольная рыбацкая машина ушла на дно
-
01.02.2017 Горевшее у берегов Владивостока брошенное судно никем не охранялось — Росприроднадзор
Добавить комментарий