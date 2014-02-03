Новости Происшествия

Сегодня, 16:23
 

Владивостокские пожарные спасли почти 40 человек из горящего дома на Луговой 

Владивостокские пожарные спасли почти 40 человек из горящего дома на Луговой 

12 апреля в 11.06 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Луговая, 57б.
 
Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 8 минут (11.14). Подъезд дома и лестничные марши выше 4 этажа были заполнены дымом и гарью.  Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные провели разведку и обнаружили очаг возгорания. Им оказались складируемые стройматериалы на лестничном проходе между 4 и 5 этажами. Самостоятельно выбраться из своих квартир люди не могли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
 
Учитывая сильное задымление и опасность для жизни, 4 звена газодымозащитной службы, при помощи комплектов защиты органов дыхания оперативно вывели на свежий воздух с верхних этажей дома 18 жильцов, еще 20 человек были эвакуированы без применения спасательных устройств.
 
В 12.05 пожар был локализован, а в 13.56 полностью ликвидирован. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня на жилые помещения и травмирования граждан. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Пострадавших в результате пожара нет. Всего при тушении было задействовано 26 человек и 8 единиц техники.



Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Ваше мнение о приговоре Игорю Пушкареву:



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря