Владивостокские пожарные спасли почти 40 человек из горящего дома на Луговой 

12 апреля в 11.06 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Луговая, 57б.



Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 8 минут (11.14). Подъезд дома и лестничные марши выше 4 этажа были заполнены дымом и гарью. Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные провели разведку и обнаружили очаг возгорания. Им оказались складируемые стройматериалы на лестничном проходе между 4 и 5 этажами. Самостоятельно выбраться из своих квартир люди не могли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Учитывая сильное задымление и опасность для жизни, 4 звена газодымозащитной службы, при помощи комплектов защиты органов дыхания оперативно вывели на свежий воздух с верхних этажей дома 18 жильцов, еще 20 человек были эвакуированы без применения спасательных устройств.



В 12.05 пожар был локализован, а в 13.56 полностью ликвидирован. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня на жилые помещения и травмирования граждан. Общая площадь пожара составила 15 кв.м. Пострадавших в результате пожара нет. Всего при тушении было задействовано 26 человек и 8 единиц техники.









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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]