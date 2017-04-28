На следующей неделе погода в Приморье возьмёт курс на тепло

В первый рабочий день после ненастного воскресенья на большей территории прояснит, но осадки кое-где ещё задержатся. Минимальные температуры воздуха +2…−5 °С. Днём умеренно тепло, максимальные температуры составят +4…+13 °С. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в дальнейшем погода без осадков, в крае значительно потеплеет. В ночные часы будет преобладать положительный фон температур. Днём к середине недели в континентальных районах Приморья воздух прогреется выше +20 °С, на побережье прохладнее, +14…+19 °С.

Во Владивостоке в первый рабочий день погода наладится: осадки прекратятся, и прояснит. Утро будет прохладным, около 0 °С. Днём, не смотря на сильный северный ветер, воздух прогреется до +9… +11 °С. К середине недели ночная температура повысится до +4…+7 °С, дневная до +14…+17 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]