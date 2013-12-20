Ревность и долги за ЖКХ толкнули двоих приморцев на убийство

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. «В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)», - рассказала «Вестям: Приморье» Аврора Римская, старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции.

По версии следствия, в октябре 2018 года 27-летний обвиняемый предложил своему 26-летнему приятелю совершить за вознаграждение убийство 32-летнего супруга своей любовницы. В качестве вознаграждения обвиняемый пообещал подельнику погасить задолженность по коммунальным платежам в размере 19 тысяч рублей.

Обвиняемые подкараулили мужчину возле дома и проследовали за ним на автомобиле. В удобном месте они обогнали автомобиль потерпевшего и перегородили ему путь. Далее обвиняемые избили мужчину, а затем задушили его. Скрывая следы преступления, фигуранты перевезли тело убитого на его же автомобиле в безлюдное место в 7 км от села Многудобное Шкотовского района и сожгли машину вместе с телом. До того, как обвиняемые уничтожили следы преступления, 27-летний фигурант похитили из портмоне потерпевшего 3 тысяч рублей.

Обгоревшие останки нашел на следующий день человек, случайно забредший за кедровым орехом в эти отдаленные места, и сообщил о находке в правоохранительные органы. Преступление было раскрыто по горячим следам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]