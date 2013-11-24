Во Владивостоке водитель расстрелял аварийного комиссара
Приморская столица отметилась довольно дикой историей. Банальная автомобильная авария закончилась дракой и стрельбой. В инциденте пострадал один человек.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "КП", минувшим вечером возле дома на Окатовой, 20 столкнулись две легковушки – Toyota Windom и «Жигули». Водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения, развернувшись через двойную сплошную. В результате он столкнулся с отечественной машиной – владелец «Лады» явно не ожидал такого маневра.
На место аварии вскоре прибыл аварийный комиссар. Он повздорил с водителем «Жигулей». Начавшаяся драка вскоре переросла в перестрелку: 44-летний автовладелец достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в ноги. После этого он закрылся в машине; мужчина вызвал на место происшествия скорую и полицию.
По словам водителя «Жигулей», аварийный комиссар бил его и угрожал физической расправой. Именно поэтому мужчине пришлось обороняться.
Медики госпитализировали подстреленного комиссара. Сейчас в полиции проводится доследственная проверка. Пострадавшего отправили на судебно-медицинское исследование – специалистам предстоит установить тяжесть полученных им травм.
Стражи порядка выписали административный протокол за стрельбу в неположенных местах. Если полиция решит, что водитель неправомерно применил «травмат», мужчине грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей и конфискация оружия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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