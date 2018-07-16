Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье четыре дня
С 15 по 19 апреля в Приморье пройдут профилактические работы на телевизионных сетях, из-за чего возможны сбои в вещании. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы могут наблюдаться с 9.00 до 18.00 на телеканалах пакетов РТРС-1 и РТРС-2.
|
Населённый пункт
|
Дата
|
Время начала
|
Время окончания
|
Программа
|
Спасск-Дальний
|
15.04.2019
|
9:00:00
|
18:00:00
|
ТНТ (а)
|
Многоудобное(Шкотовский р-н)
|
15.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Фадеевка(Октябрьский р-н)
|
15.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Варпаховка(Чугуевский р-н)
|
16.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Полтавка(Октябрьский р-н)
|
16.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Терней(Тернейский р-н)
|
16.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Романовский Ключ(Партизанский р-н)
|
16.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Владивосток
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
СТС (а)
|
Владивосток
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
ЮТВ
|
Владивосток
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Рен (а)
|
Владивосток
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Дисней (а)
|
Уссурийск
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
ТНТ (а)
|
Уссурийск
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
СТС LOVE (а)
|
Уссурийск
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Че (а)
|
Уссурийск
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Дисней (а)
|
Уссурийск
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
ЮТВ (а)
|
Уссурийск
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
16:00:00
|
Европа плюс
|
Уссурийск
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
16:00:00
|
Наше Радио
|
Находка
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Рен (а)
|
Находка
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
ЮТВ (а)
|
Находка
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Че (а)
|
Находка
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Европа плюс
|
Артем
|
17.04.2019
|
9:00:00
|
17:00:00
|
СТС (а)
|
Артем
|
17.04.2019
|
10:00:00
|
15:00:00
|
ТНТ (а)
|
Кокшаровка(Чугуевский р-н)
|
17.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Вострецово(Красноармейский р-н)
|
17.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Новогеоргиевка(Октябрьский р-н)
|
17.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Терней ПМК(Тернейский р-н)
|
17.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Авангард(Партизанск г)
|
17.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Самарка(Чугуевский р-н)
|
18.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Штыково(Шкотовский р-н)
|
18.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Пластун(Тернейский р-н)
|
18.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Измайлиха(Красноармейский р-н)
|
18.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Углекаменск(Партизанск г)
|
18.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Чернятино(Октябрьский р-н)
|
18.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Сержантово(Дальнегорский р-н)
|
19.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Кроуновка(Уссурийский р-н)
|
19.04.2019
|
10:00:00
|
16:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
|
Глубинное(Красноармейский р-н)
|
19.04.2019
|
11:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1, РТРС-2
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.03.2019 Перерывы в ТВ возможны в Приморье
-
24.03.2019 Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье
-
30.11.2018 Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье
-
16.07.2018 Сбои на теле- и радиоканалах могут наблюдаться в Приморье
-
31.07.2018 В селах Приморья возможны сбои в телевещании с 31 июля по 2 августа
-
26.11.2018 Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморья с 26 по 30 ноября
Добавить комментарий