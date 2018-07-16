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Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье четыре дня

Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье четыре дня

Фото: elitereaders.com

С 15 по 19 апреля в Приморье пройдут профилактические работы на телевизионных сетях, из-за чего возможны сбои в вещании. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы могут наблюдаться с 9.00 до 18.00 на телеканалах пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

Населённый пункт

Дата

Время начала

Время окончания

Программа

Спасск-Дальний

15.04.2019

9:00:00

18:00:00

ТНТ (а)

Многоудобное(Шкотовский р-н)

15.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Фадеевка(Октябрьский р-н)

15.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Варпаховка(Чугуевский р-н)

16.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Полтавка(Октябрьский р-н)

16.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Терней(Тернейский р-н)

16.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Романовский Ключ(Партизанский р-н)

16.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Владивосток

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

СТС (а)

Владивосток

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

ЮТВ

Владивосток

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

Рен (а)

Владивосток

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

Дисней (а)

Уссурийск

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

ТНТ (а)

Уссурийск

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

СТС LOVE (а)

Уссурийск

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

Че (а)

Уссурийск

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

Дисней (а)

Уссурийск

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

ЮТВ (а)

Уссурийск

17.04.2019

9:00:00

16:00:00

Европа плюс

Уссурийск

17.04.2019

9:00:00

16:00:00

Наше Радио

Находка

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

Рен (а)

Находка

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

ЮТВ (а)

Находка

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

Че (а)

Находка

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

Европа плюс

Артем

17.04.2019

9:00:00

17:00:00

СТС (а)

Артем

17.04.2019

10:00:00

15:00:00

ТНТ (а)

Кокшаровка(Чугуевский р-н)

17.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Вострецово(Красноармейский р-н)

17.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Новогеоргиевка(Октябрьский р-н)

17.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Терней ПМК(Тернейский р-н)

17.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Авангард(Партизанск г)

17.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Самарка(Чугуевский р-н)

18.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Штыково(Шкотовский р-н)

18.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Пластун(Тернейский р-н)

18.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Измайлиха(Красноармейский р-н)

18.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Углекаменск(Партизанск г)

18.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Чернятино(Октябрьский р-н)

18.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Сержантово(Дальнегорский р-н)

19.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Кроуновка(Уссурийский р-н)

19.04.2019

10:00:00

16:00:00

РТРС-1, РТРС-2

Глубинное(Красноармейский р-н)

19.04.2019

11:00:00

17:00:00

РТРС-1, РТРС-2

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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