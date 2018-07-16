Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье четыре дня

С 15 по 19 апреля в Приморье пройдут профилактические работы на телевизионных сетях, из-за чего возможны сбои в вещании. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, перерывы могут наблюдаться с 9.00 до 18.00 на телеканалах пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

Населённый пункт Дата Время начала Время окончания Программа Спасск-Дальний 15.04.2019 9:00:00 18:00:00 ТНТ (а) Многоудобное(Шкотовский р-н) 15.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Фадеевка(Октябрьский р-н) 15.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Варпаховка(Чугуевский р-н) 16.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Полтавка(Октябрьский р-н) 16.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Терней(Тернейский р-н) 16.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Романовский Ключ(Партизанский р-н) 16.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Владивосток 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 СТС (а) Владивосток 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 ЮТВ Владивосток 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 Рен (а) Владивосток 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 Дисней (а) Уссурийск 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 ТНТ (а) Уссурийск 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 СТС LOVE (а) Уссурийск 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 Че (а) Уссурийск 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 Дисней (а) Уссурийск 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 ЮТВ (а) Уссурийск 17.04.2019 9:00:00 16:00:00 Европа плюс Уссурийск 17.04.2019 9:00:00 16:00:00 Наше Радио Находка 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 Рен (а) Находка 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 ЮТВ (а) Находка 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 Че (а) Находка 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 Европа плюс Артем 17.04.2019 9:00:00 17:00:00 СТС (а) Артем 17.04.2019 10:00:00 15:00:00 ТНТ (а) Кокшаровка(Чугуевский р-н) 17.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Вострецово(Красноармейский р-н) 17.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Новогеоргиевка(Октябрьский р-н) 17.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Терней ПМК(Тернейский р-н) 17.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Авангард(Партизанск г) 17.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Самарка(Чугуевский р-н) 18.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Штыково(Шкотовский р-н) 18.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Пластун(Тернейский р-н) 18.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Измайлиха(Красноармейский р-н) 18.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Углекаменск(Партизанск г) 18.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Чернятино(Октябрьский р-н) 18.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Сержантово(Дальнегорский р-н) 19.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Кроуновка(Уссурийский р-н) 19.04.2019 10:00:00 16:00:00 РТРС-1, РТРС-2 Глубинное(Красноармейский р-н) 19.04.2019 11:00:00 17:00:00 РТРС-1, РТРС-2

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]