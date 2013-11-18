Анонс на 21 мая

21 мая в 17.00 в ДВФУ (Аякс, 10) – интенсив «Подготовка к ЕГЭ».

21 мая в 19.00 в FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) − шоу «Импровизация» (билеты).

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

21 мая - День полярника в России .

21 мая - День Тихоокеанского флота ВМФ России.

21 мая - День военного переводчика в России.

21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).

21 мая - День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]