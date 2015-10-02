Более 30 кг бивней моржа задержали уссурийские таможенники 

30,32 кг бивней моржа в тайнике автобуса пытался вывезти в Китай водитель — гражданин КНР. Правонарушение обнаружили инспекторы таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни.

При таможенном осмотре автобуса таможенники обнаружили сокрытые от контроля товары. В полости под лестницей были найдены прозрачные пакеты, в которых оказались распиленные клыки моржа.

Как сообщил заместитель начальника отдела административных расследований Уссурийской таможни Константин Пеньков, всего было изъято и направлено на экспертизу 46 частей клыков моржа. Их предварительная стоимость — более 300 000 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Ирину Кульчицкую, пресс-секретаря Уссурийской таможни.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров, путем использования мест, затрудняющих обнаружение товаров). Нарушителю грозит административный штраф — до трехкратного размера стоимости товаров и конфискация.

Отметим, охота на моржей запрещена во всем мире. Обитающие в России подвиды этих животных внесены в Красную Книгу России. Перемещение через границу, а также торговля поделками из моржовых костей регламентируется международной конвенцией СИТЕС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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