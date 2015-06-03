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Вчера, 16:45
 

«Наводнение» накрыло окрестности поселка Тигровый Партизанского района

«Наводнение» накрыло окрестности поселка Тигровый Партизанского района

Прошедший над Приморьем циклон вызвал подъем уровня воды в некоторых реках края.

Читатели @vestiprim присылали в редакцию фотографии наводнения, которое, по их словам, накрыло окрестности поселок Тигровый в Партизанском районе. На кадрах запечатлены потоки воды, несущиеся под деревянным мостом и железнодорожным переходом. Также видно, что два берега отрезаны друг от друга разлившейся рекой, лес залила вышедшая из берегов вода.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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