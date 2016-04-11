Найти необычные и интересные человеческие истории — одна из главных задач ежегодного телефестиваля «Человек и море», который уже в десятый раз (без перерыва) будет проводить в этом году ГТРК «Владивосток». Фестиваль состоится с 14 по 16 июня. Заявки продолжают поступать. Далее — о некоторых фильмах телефестиваля, главные герои которых — люди моря.

Экипаж креветколова из Мурманска отрабатывает навыки спасательной операции. Это обязательное условие подготовки к длительному рейсу в Баренцево море на вылов креветки. Рыбаки северных морей знают, что это — одна из самых важных сфер рыбацкого мастерства. Съемочная группа программы «Вести: Мурманск» провела на борту судна всё время этой путины. Теперь и зрители телефестиваля «Человек и море» во Владивостоке узнают все детали рыбалки в арктических морях, и почему креветку там называют невидимкой.

Далее история об ученых, которые работают в море. Летом 2018 года на легендарном научно-исследовательском судне «Мстислав Келдыш» 75 ученых из восьми научных организаций провели уникальные исследования в трех арктических морях. Команда ученых ищет ответы на тревожные вопросы: пострадает ли наша планета от глобального потепления и стремительного таяния льда в Арктике? В арктических водах экипаж столкнется со многими незапланированными ситуациями — от поломок оборудования до встречи с айсбергами и медведями.

Кирилл Скорняков — курсант МГУ имени Невельского. Осенью 2018-го он был участником и учебной практики, и первой Дальневосточной регаты учебных парусников на «Надежде»! Его работа на телефестивале «Человек и море» сделана вне привычного формата, а потому уже интересна и вызывающе отражает взгляд морских курсантов на свои приключения. Этот трехминутный клип — одна из самых необычных работ морского фестиваля этого года, как свежее дыхание обновляет уже привычный взгляд на человека и море.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]