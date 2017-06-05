В конце рабочей недели погода в Приморье наладится

Большую часть этой рабочей недели Приморье окажется под влиянием тропосферного вихря и погода будет неустойчивой.

Понедельник выдался пасмурным, дождливым и ветреным. В дальнейшем в облачных полях появятся разрывы, дожди сохранятся, но будут носить кратковременный характер. В отдельных районах не исключены грозы. Минимальная температура +3...+12 °С.

Днем при прояснениях воздух будет прогреваться до +18...+25 °С, на побережье на 2—3 градуса ниже.

Погода улучшится лишь в конце рабочей недели, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Дожди прекратятся и фон максимальных температур начнет повышаться. Минимальные температуры останутся без изменений.

Во Владивостоке в понедельник дождливо и ветрено. Местами туман. Максимальная температура воздуха +13...+15 °С.

В последующие дни погода с прояснениями, временами пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные часы температурный фон существенно меняться не будет. Днем немного потеплеет.

К концу недели осадки прекратятся, максимальная температура воздуха повысится до +18...+20 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]