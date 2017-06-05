В конце рабочей недели погода в Приморье наладится
Большую часть этой рабочей недели Приморье окажется под влиянием тропосферного вихря и погода будет неустойчивой.
Понедельник выдался пасмурным, дождливым и ветреным. В дальнейшем в облачных полях появятся разрывы, дожди сохранятся, но будут носить кратковременный характер. В отдельных районах не исключены грозы. Минимальная температура +3...+12 °С.
Днем при прояснениях воздух будет прогреваться до +18...+25 °С, на побережье на 2—3 градуса ниже.
Погода улучшится лишь в конце рабочей недели, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Дожди прекратятся и фон максимальных температур начнет повышаться. Минимальные температуры останутся без изменений.
Во Владивостоке в понедельник дождливо и ветрено. Местами туман. Максимальная температура воздуха +13...+15 °С.
В последующие дни погода с прояснениями, временами пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные часы температурный фон существенно меняться не будет. Днем немного потеплеет.
К концу недели осадки прекратятся, максимальная температура воздуха повысится до +18...+20 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.10.2018 На следующей неделе в Приморье начнутся дожди
-
13.06.2018 Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье
-
20.04.2018 Начало следующей недели снова будет дождливым
-
11.07.2017 К выходным погода в Приморье улучшится
-
11.07.2017 До конца недели в Приморье будет туманно и дождливо
-
05.06.2017 Сильные дожди пройдут в Приморье в середине недели
Добавить комментарий