Сразу три врача Находкинской городской больницы – травматолог-ортопед, нейрохирург и участковый терапевт – въезжают в благоустроенные служебные квартиры, предоставленные администрацией округа.

Елена Исаева в профессии уже почти 30 лет. В Находку приехала из Партизанского района. Коллеги единодушны, она — в числе лучших участковых терапевтов второй городской поликлиники. До этого момента от работы доктора отвлекали лишь бытовые заботы. Теперь они в прошлом.

Елена Исаева, участковый врач-терапевт поликлиники №2 Находкинской городской больницы: «Когда бытовые вопросы отступают, конечно, голова занята больше работой и ростом в профессиональной сфере. То есть высвобождается больше времени для того, чтобы расти в профессии».

Вопрос нехватки медицинских кадров в Находке - один из самых острых в Приморье. Врачи приезжают работать, но надолго не остаются, если у них не решается жилищный вопрос. Служебное жильё — самый действенный способ закрепить нужного специалиста.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Мы уже в этом году привлекли четырех врачей, причём таких достаточно дефицитных — терапевт и т. д. И этими вопросами я буду заниматься и дальше».

Валерий Коляда, врио главного врача Находкинской городской больницы: «Трудно переоценить эту помощь. Вы знаете, у молодого специалиста проблема - не сколько устроиться, а сколько улучшить свои какие-то жилищные условия. И когда администрация с пониманием относится, когда идут навстречу — это неоценимая помощь привлечения молодых специалистов».

Елисей Слайковский - травматолог-ортопед. Более 10 лет проработал во Владивостокской клинической больнице №2, где на сегодняшний день сильнейшая в крае школа травматологии. Все эти годы он жил с семьёй на съёмных квартирах. Получив предложение из находскинской городской больницы, долго думать не стал, особенно когда узнал, что его семья, наконец, будет жить в нормальных условиях.

Елисей Слайковский, травмотолог-ортопед Находкинской городской больницы: «В работе меня устраивает абсолютно всё. Я работаю, мне есть где жить. Я не должен ломать себе голову, где мне там брать кредиты, под какую НДФЛку. Поэтому я чувствую себя достаточно комфортно».

Решение кадровой проблемы в здравоохранении городского округа стоит на личном контроле у губернатора Приморья и главы города-порта. В Находке начинается строительство дома, в котором 30 квартир будут предназначены именно для медиков. Сдать многоэтажку планируют через год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]