За сопротивление полицейским во Владивостоке задержан автомобилист

В Советском районе Владивостока к буйному автомобилисту пришлось применить наручники.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Владивостоку, 20 мая наряд дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Русской, остановил для проверки документов автомобиль "Сузуки Джимни".

На просьбу предъявить документы 27-летний водитель отреагировал агрессивно и попытался спровоцировать драку. Словесно успокоить дебошира не удалось, поэтому к нему были применены спецсредства – наручники.

В настоящее время автомобилист доставлен в отдел полиции №5 УМВД России по городу Владивостоку для дальнейшего разбирательства.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку транспортных средств.

Мужчине предстоит пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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