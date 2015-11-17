Житель Владивостока повторно сел за руль в пьяном виде
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокураруры края, фигурант в 2018 г. привлечён к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), за что он был лишён права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев и подвергнут штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Не сделав должных выводов, мужчина вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя.
Проезжая по дороге в районе ул. Семеновской в г. Владивостоке, водитель был остановлен инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку и в связи с наличием у него явных признаков опьянения направлен в медицинское учреждение на освидетельствование, в ходе которого факт опьянения подтвердился.
В настоящий момент уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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