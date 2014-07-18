Около 6 тысяч человек остаются без электроснабжения после аварий в Приморье

Электроснабжение большей части населенных пунктов Приморского края, нарушенное в понедельник из-за сильного дождя и ветра, восстановили, сообщается на официальном сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании. Без света остаются около 6000 потребителей.

"Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») в течение дня устранили большую часть технологических нарушений, произошедших на энергообъектах из-за непогоды, - говорится в сообщении. - В настоящее время 26 оперативных бригад продолжают работы в южной части Приморского края - Шкотовском и Находкинском районах, в них задействованы 73 человека и 27 единиц техники".

Напомним, основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы Приморья. Пик отключений энергетики фиксировали в понедельник в утренние часы. Сильный дождь и ветер с порывами до 27 метров в секунду привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода.

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» и «010». В АО «ДРСК» работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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