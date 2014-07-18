Около 6 тысяч человек остаются без электроснабжения после аварий в Приморье
Электроснабжение большей части населенных пунктов Приморского края, нарушенное в понедельник из-за сильного дождя и ветра, восстановили, сообщается на официальном сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании. Без света остаются около 6000 потребителей.
"Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») в течение дня устранили большую часть технологических нарушений, произошедших на энергообъектах из-за непогоды, - говорится в сообщении. - В настоящее время 26 оперативных бригад продолжают работы в южной части Приморского края - Шкотовском и Находкинском районах, в них задействованы 73 человека и 27 единиц техники".
Напомним, основной удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы Приморья. Пик отключений энергетики фиксировали в понедельник в утренние часы. Сильный дождь и ветер с порывами до 27 метров в секунду привели к многочисленным повреждениям линий электропередачи. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода.
При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» и «010». В АО «ДРСК» работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.07.2014 Десятки энергоаварий вызвал сильный ливень, прошедший в Приморье
-
14.08.2018 Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в ЗАТО Фокино
-
05.09.2016 17 приморских населенных пунктов остаются обесточенными после прохождения тайфуна «Лайонрок»
-
13.11.2014 «Приморские электрические сети» оперативно ликвидируют нарушения электроснабжения
-
15.06.2017 Грозовой фронт повредил ЛЭП в Приморье
-
06.01.2019 Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей части г. Артема (ВИДЕО)
Добавить комментарий