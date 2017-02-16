«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке
«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа VIII международного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке. В 2019 году в конкурсе приняли участие 65 дальневосточных журналистов, которые представили 115 работ. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2018 году в конкурсе участвовали 84 работы.
Больше всего работ поступило от корреспондентов из Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области. Самая востребованная номинация — «Интернет-СМИ», в нее уже четвертый год подряд заявляется больше всего материалов.
Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.
«Информационные технологии играют ключевую роль в жизни и развитии общества, они постоянно совершенствуются и развиваются. Появляются новые сервисы, отдельные цифровые продукты объединяются в экосистемы. Благодаря качественному освещению этих преобразований, ярким статьям и сюжетам, технологии становятся ближе, понятнее и доступнее. Участники конкурса осветили весь спектр тем, затрагивающих высокие технологии, — от «умных городов», сотовой связи пятого поколения и биометрии до биопротезирования, криптовалют и кибербезопасности», — прокомментировала Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
Жюри дальневосточного этапа конкурса выбрало лучшие работы в четырех номинациях — «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа и блогеры». Также журналистам вручили специальные призы за освещение важных тем и событий.
Победители в номинации «Печатная пресса»:
• 1 место — Олег Клименко (Владивосток, ОАО «Издательская компания «Золотой Рог»);
• 2 место — Надежда Синякова (Благовещенск, ООО «Издательский дом «Амурская правда»);
• 3 место — Елена Загорская (Хабаровск, ООО «ИД «Гранд Экспресс», газета «Хабаровский экспресс»).
В номинации «Радио и телевидение»:
• 1 место — Екатерина Талалай (Благовещенск, ГТРК «Амур»);
• 2 место — Екатерина Исаева (Магадан, ГТРК «Магадан»);
• 3 место — Евгений Коньков (Южно-Сахалинск, «Издательский дом «Губернские ведомости»).
В номинации «Интернет-СМИ»:
• 1 место — Тимофей Ефремов (Якутск, ООО «Якутиямедиапродакшн», сетевое издание «Якутия.Инфо»);
• 2 место — Мария Прохорова (Хабаровск, ТАСС — Дальний Восток);
• 3 место — Ольга Лопатникова (Магадан, ИА «Колыма-Информ»).
В номинации «Социальные медиа и блогеры»:
• 1 место — Евгений Ващенко (Владивосток, блог Zeka.su);
• 2 место — Евгений Щукин (Хабаровск, блог DikariDV);
• 3 место — Вячеслав Шушурихин (Якутск, Coda Media).
В Приморском крае специальным призом «За освещение темы новых технологий в медицинской сфере» была отмечена Ольга Ильченко (Владивосток, КГАУ «Приморская газета»). Ее коллега по изданию Ксения Курдюкова получила приз «За освещение тем криптовалюты и биометрии для широкой аудитории». Андрея Горюнова («Общественное телевидение Приморья») отметили призом «За освещение темы новых технологий для бизнеса». Специальный приз «За оперативное и развернутое освещение мероприятий, посвященных современным технологиям» вручили Александру Куликову из ИА PrimaMedia.
Участники, занявшие первые места, поедут в Москву на федеральный этап конкурса, подведение итогов которого состоится в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2019 года отправятся в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Ericsson.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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