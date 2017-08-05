Полиция устанавливает личность мужчины, обнаруженного в лесном массиве Уссурийска
Отдел МВД России по городу Уссурийску просит оказать содействие в установлении личности неопознанного мужчины, обнаруженного 12.05.2019 г. в лесном массиве в 1 км. от Солдатского озера в сторону с. Утесное.
Приметы: на вид 50-60 лет, худощавого телосложения, волосы седые средней длины, имеются седые усы и борода.
Был одет: серая толстовка, рубашка белая в синий цветочек, черная куртка на молнии до пояса, спортивное черное трико, черные кроссовки.
Особые приметы: в области тыльной поверхности левой кисти татуировка в виде летящей чайки и букв.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине или его родственниках, просим позвонить по телефонам:
8 (4234) 32 – 30 – 31, 32-25-52 или 102 – полиция,
8 914 721 22 32 – волонтеры,
или написать на почту primpoisk25@gmail.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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