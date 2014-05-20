Школьники на картодроме «Змеинка»! Ежегодная военно-спортивная игра «Зарница» собрала сотни подростков со всего Приморья. Дети соревновались не только в силе и ловкости. Зрителям особенно запомнились уссурийцы. Для чего школьники привезли с собой группу поддержки из Пуциловки?

Под громкие крики группы поддержки уссурийцы борются за победу. Они — единственная команда со всего региона, которая противостоит владивостокцам на военно-спортивной игре «Зарница». К слову, в противниках 19 школ. Гостей турнира это число не пугает. Они подтвердили свое превосходство в эстафете и строевой подготовке.

Александр Шичко, школьник из Уссурийска: «Самое сложное, наверное, была строевая подготовка. Мы каждый день собирались после школы, маршировали, тренировались».

Команду сформировали преимущественно из учеников 25 школы. Все 20 подростков — выдающиеся спортсмены Уссурийска: баскетболисты, футболисты, легкоатлеты. И все они — участники городского этапа, в котором школа заняла призовое место.

Сергей Марков, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 25 г. Уссурийска: «У нас в городе «Зарница» широко развита, т. е. мы участвовали в городской «Зарнице» и готовились параллельно к этому этапу. Городской этап у нас проходит в течение года, он состоит из четырех этапов».

Для юных спортсменов, администрация Уссурийска развернула целый палаточный лагерь. Он, к слову, стал экспозицией военной выставки. Здесь школьники грелись и обедали настоящей солдатской кашей. А на площадке неподалеку репетировала группа поддержки из Пуциловки.

Галина Иванцова, руководитель военно-патриотического клуба с. Пуциловка УГО: «Мы маршируем, мы делаем упражнения с оружием. Пригласили выступить, мы очень рады. Гордимся за своих детей. Они у нас большие умницы».

В военно-патриотическом клубе занимаются ребята с 1-го по 11-ый классы. Ежедневные тренировки позволили им в прошлом году стать вторыми на краевом этапе. А сегодня они приглашенные гости.

Всю игру уссурийская команда оставляла далеко позади соперников из Владивостока. Колесом фортуны стал захват флага. Чтобы стать первыми в краевом этапе «Зарницы», ребятам не хватило секунды ускорения в финальном забеге. Они вторыми коснулись победного знамени. А кубок победителей остался в дальневосточной столице.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]