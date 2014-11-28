Краевая картинная галерея представляет новый международный проект. Это продолжение сотрудничества с мастерами искусств Южной Кореи. Персональная выставка художницы Ким Мён Сук открывает приморскому зрителю оригинальную технику работы с текстилем. И это ее первый вернисаж в России.

На первый взгляд это — большие живописные полотна. Подойдя ближе, зритель обнаруживает, что картины мягкие, словно трава, нарезанная из велюра. Ким Мён Сук закончила художественный факультет университета Кёнхи, в ее биографии — одиннадцать персональных и сорок коллективных выставок в Азии и Европе. Но когда ей пришлось бороться с онкологическим заболеванием, она решила краски заменить тканью.

Светлана Руснак, зам. директора Приморской государственной картинной галереи: «Иногда, распуская одежду, бывшую в употреблении, иногда используя чистые ткани разных фактур, она их нарезает на ленты тонкие. Затем по эскизу, который она предварительно делает, выстраивает композицию и, настрачивая, создает этот объем текстильный».

Ким Мён Сук убеждена: искусство излечивает наши души. Творчество — тоже своего рода врачевание. За десять лет развития этой мягкой авторской техники художнице удалось победить рак. В ее работах так много света и радости жизни, говорят критики. Выставка называется «Сад души», в который теперь приглашены и жители Приморья.

Ким Мён Сук, художник (Южная Корея): «Приглашение Приморской государственной галереи провести мою персональную выставку для меня очень большая честь. Это мой первый вернисаж в России».

Абстрактные картины Ким Мён Сук напоминают пейзажи. В них угадываются разнообразные ландшафты, космические материи, цветочные луга и маяки на морском берегу. Современное искусство часто агрессивно, на грани эпатажа, а в Корее оно гармонично переплетается с традиционной культурой. Текстиль создает ощущение уюта и домашнего тепла.

Анна Лобкова, научный сотрудник Приморской картинной галереи: «Необычно то, что это текстильные работы, их хочется потрогать, почувствовать. И, конечно, специфика корейского искусства в том, что это медитативное изображение, которое предполагает рассматривание, погружение».

Одну из своих работ Ким Мён Сук подарила Приморской картинной галерее в знак признательности и благодарности. Выставка корейской художницы открыта в Парадном зале на Алеутской до 16 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]