Куриные желудки с антибиотиками едва не попали на столы приморцев
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований желудков цыплят-бройлеров популярного производителя из Белгородской области обнаружила опасные остатки лекарственных средств.
Исследование пробы от партии замороженных желудков цыплят-бройлеров проведено в рамках пищевого мониторинга, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Согласно результатам лабораторных испытаний, в желудках обнаружено превышение допустимого уровня содержание доксициклина почти в два раза.
Как отмечают специалисты, доксициклин относится к группе лекарственных средств, которые разрешены для ветеринарного применения. Однако производителям необходимо тщательно соблюдать сроки выведения из организма введенных препаратов и сроки забоя.
Употребление мяса с антибиотиками может вызвать у человека аллергическую реакцию и привести к снижению чувствительности к действию препаратов этой группы.
Результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, результаты исследования будут переданы владельцу партии, а также доведены до производителя продукции для предотвращения ее реализации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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