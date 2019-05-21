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Крабы и журавли разгуливают по дорогам Приморья

Фото: Инстаграм/primorye_online, mark2_che

Кого только не встретишь на улицах Приморья. Тигры, медведи, косули, другие дикие животные попадались автолюбителям на трассах края.

Любопытная встреча состоялась в Находке. Там по дороге разгуливал даурский журавль. Птица, которая по своей природе должна парить в небе подальше от людей, бесстрашно подошла к водителю автомобиля. По словам очевидцев, эта птица не первый раз прилетает сюда.

"Вот он - друг мой меня встречает опять. Ну и че ты гуляешь тут? Ты почему такой смелый? - общается житель Приморья с бесстрашным журавлем. - Ты решил зеркало мне укусить?! Может тебя покормить? Колбасу ты кушаешь? Давай, иди сюда, Яша!"

Специалисты рекомендуют не прикармливать краснокнижную птицу, ведь эта привычка может стоить ей жизни. Она может попасть под машину.

А вот жительница Уссурийска наблюдала, как ночью на улице Московской дорогу "переходил" краб. Как видно близость моря и прошедший ливень сыграли свою роль в этом казусном случае.

Оба любопытных видео попали в "Инстаграм" и очень повеселили пользователей социальной сети.

Видео - Инстаграм/primorye_online, mark2_che


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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