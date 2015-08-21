В Партизанском районе Приморского края объявлен режим ЧС

В Партизанском районе Приморского края после проливных дождей размыло дорогу к отдаленным поселкам Слинкино, Романовский Ключ и Партизан. В районе был объявлен режим ЧС, муниципалитет направил дорожную технику для восстановления автомобильного сообщения с населенными пунктами.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, в отделе ГО ЧС Партизанского района рассказали, что в понедельник, 20 мая, из-за большого количества осадков размыло участок дороги Сергеевка–Молчановка–Слинкино.

«В результате оказался подмыт низководный деревянный автомобильный мост через ключ Казенный, а также трубчатый переезд через ключ Теплый», – прокомментировали в муниципалитете.

Из-за удара стихии остались отрезанными от райцентра три населенных пункта: Слинкино, Романовский Ключ, Партизан. В общей сложности в них проживают 235 человек. В поселках из-за отдаленности отсутствуют интернет и телефонная связь.

«20 мая в 18.00 было проведено заседание комиссии, с этого времени введен режим чрезвычайной ситуации на территории Партизанского района. На месте работала группа разведки, сейчас туда отправлена техника», - добавили в ГО ЧС.

Ориентировочно муниципалитет рассчитывает частично восстановить проезд к 18.00, чтобы по нему в случае необходимости могли пустить машины с продуктами питания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]