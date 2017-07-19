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Анонс на 22 мая

22 мая в г. Владивостоке, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - кубок г. Владивостока по парусному спорту.

22 мая в 18.00 в Приморской краевой филармониии (ул. Светланская, 15) − отчетный концерт хореографического отделения ПККИ

22 мая – Международный день биологического разнообразия.

22 мая – Всероссийский день бассейновой индустрии.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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