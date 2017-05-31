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Как провести отпуск без вреда для семейного бюджета. Видеорепортаж Александры Мостовой и Татьяны Гладун

Сегодня провести отпуск за границей можно без вреда для семейного бюджета. У банка «Восточный» есть специальное предложение для отдыхающих. Купить путевку можно сегодня, а вернуть деньги — после отпуска, и при этом не переплачивая.

Совсем скоро стартует сезон отпусков. И многие уже планируют, как и где провести несколько недель отдыха. Путешествие за границу — удовольствие не из дешевых. Но для отпускников в банке «Восточный» подготовили горячее предложение. К тому же есть хороший повод. «Восточный» банк отмечает день рождения. Реализовать масштабные планы можно, даже если средств не достаточно.

Екатерина Шалагина, менеджер банка «Восточный»: «В конце мая банк «Восточный» отмечает свой 28-ой день рождения. Поэтому 22 и 23 мая банк будет работать до последнего клиента и предлагает всем оформить кредитную карту с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом до 90 дней. То есть купить путевку можно сегодня, а вернуть деньги за нее уже после отпуска, ничего не переплачивая».

Если Вы давно ждали отпуска, то не упустите свой шанс оформить кредитную карту в эти дни. Променять привычные березки на пальмы — вопрос нескольких часов. А вопрос денег можно смело доверить карте от банка «Восточный».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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