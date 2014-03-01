«Палитра Приморья»: Концерт образцового ансамбля народной песни «Вишенка»
«Палитра Приморья»: Концерт образцового ансамбля народной песни «Вишенка» (с. Черниговка).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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