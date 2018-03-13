Житель Владивостока осужден за ограбление несовершеннолетней

Фрунзенским районным судом г. Владивостока житель краевого центра осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, преступление совершено в феврале 2019 года.

Находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, фигурант увидел у проходившей мимо девушки мобильный телефон, который решил похитить.

Подойдя к несовершеннолетней, мужчина повалил ее на землю, нанес несколько ударов по лицу и силой выхватил из рук телефон стоимостью 12 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений) наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Похищенное имущество в ходе следствия изъято и возвращено потерпевшей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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