Вместо ветхого — новый и надежный. В селе Черниговка ведут капитальный ремонт моста на автомобильной магистрали А-370 «Хабаровск—Владивосток». Строительство ведется за счет средств федерального бюджета. О том, что уже сделано и сроках сдачи важного объекта — расскажет наш корреспондент.

Мост, построенный в '60-е годы прошлого столетия, сегодня переживает второе рождение. Глобальную реконструкцию ведут уже полгода. Так что строку в официальных документах «Капитальный ремонт» можно считать условностью. По факту здесь идет новая стройка.

Вадим Чуев, инженер отдела дорожных сооружений, куратор объекта: «Здесь он был полностью демонтирован до основания, осталось только фундамент выполнить из сваи. Соответственно устройство новых опор, пролетные строения. Это строительство нового моста, которое будет отвечать всем современным требованиям».

А их немало. Особого подхода требует и приморский климат. А потому работу специалистов контролируют 24 часа в сутки. Для это на объекте установили систему видеонаблюдения. Ошибок в возведении моста быть не должно.

Вадим Чуев, инженер отдела дорожных сооружений, куратор объекта: «Планируемое окончание — 31 августа 2019 года. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета. Сумма контракта составляет 100 млн. Все идет согласно графику, без нарушений».

Пока идет стройка новой переправы автомобилисты преодолевают реку Черниговка по временной. За сутки здесь проезжают порядка пяти тысяч разных машин. И так будет вплоть до сдачи нового моста. Длина сооружения составит 85 метров. Для движения машин предусмотрят две полосы. Перейти реку безопасно и с комфортом смогут и пешеходы. Итог большой стройки увидим уже в сентябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]