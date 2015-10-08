Ветинспекция Приморья: Вся птица в селе Комаровка привита
В селе Комаровка Кировского района введен карантин из-за обнаруженной у домашних птиц болезни Ньюкасла. На данный момент вся птица привита, болезнь для человека не опасна, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Все необходимые мероприятия были проведены 8 мая.
«Больная птица уничтожена, все птичье поголовье в селе привито. Ситуация под нашим контролем, в селе введен карантин», – сказали специалисты.
Ранее пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю сообщила, что очаги болезни Ньюкасла обнаружили в трех личных подсобных хозяйствах Комаровки. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие птицы, но для человека оно не опасно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
21.05.2019 Болезнь Ньюкасла выявлена на частных подворьях в Приморье
-
26.04.2019 Опасную для человека бруцеллезную инфекцию обнаружили еще в двух подсобных хозяйствах в Приморье
-
07.02.2019 В шести хозяйствах в Приморье изымают животных из-за ящура
-
15.05.2018 Приморская птицефабрика уничтожит больше 200 тысяч птиц из-за гриппа H9
-
18.11.2016 Шесть очагов оспы овец зарегистрировано в Приморье
-
08.10.2015 Классическая чума свиней зарегистрирована в двух хозяйствах в Приморье
Добавить комментарий