Ветинспекция Приморья: Вся птица в селе Комаровка привита 

В селе Комаровка Кировского района введен карантин из-за обнаруженной у домашних птиц болезни Ньюкасла. На данный момент вся птица привита, болезнь для человека не опасна, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Все необходимые мероприятия были проведены 8 мая.

«Больная птица уничтожена, все птичье поголовье в селе привито. Ситуация под нашим контролем, в селе введен карантин», – сказали специалисты.

Ранее пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю сообщила, что очаги болезни Ньюкасла обнаружили в трех личных подсобных хозяйствах Комаровки. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие птицы, но для человека оно не опасно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]