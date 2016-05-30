В приморском поселке выпал град

В Приморье царит неустойчивая погода. В понедельник, 20 мая, край накрыл циклон с проливными дождями и штормовым ветром, а во вторник, 21 мая, синоптическая ситуация и вовсе удивила приморцев.

На редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) пришло видео, на котором запечатлен град. Жители поселка Фабричный стали свидетелями этого явления во вторник около 16.00. Стоит отметить, что ресурсы погоды на этот день в Фабричном обещают до + 18 градусов Цельсия, также в прогнозе обозначены осадки в виде дождя, возможна гроза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]