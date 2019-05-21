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Жилой микрорайон на мысе Астафьева станет одним из лучших в Находке. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Жилой микрорайон на мысе Астафьева совсем скоро будет одним из лучших в Находке. Сегодня для его жителей создаётся по-настоящему комфортная среда проживания.

Работы по превращению района в лучшую жилую территорию города идут полным ходом. Долгое время жители мыса Астафьева были всеми забыты. Сегодня ситуация меняется. Рабочие уже обновляют территорию рядом с первой школой. Начали с укрепления откосов и подпорной стены.

После отремонтируют дорогу, сделают мощённый тротуар. Финальная часть работ — озеленение.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Этот уголок будет одним из лучших в городе Находке. Мы этого добьёмся».

Комфортная среда здесь начинается уже с пешеходных маршей: удобные перила и прорезиненное покрытие ступеней не дадут упасть при ходьбе. Обновили в микрорайоне и сеть наружного освещения. Объёмы и качество работ обеспечивает надёжное финансирование. Деньги поступают из бюджета Находки, помогают и стивидорные компании.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Безусловно, если бы не финансовая поддержка стивидоров, хотя мы и из бюджета деньги закладывали, этого ничего бы не произошло. В любом случае жители видят, что делается, и уже начинают нам верить. Раньше просто не верили. Сегодня они верят, потому что за словом сразу идёт следующий этап — дело. И, таким образом, мы поменяли ситуацию на мысе Астафьева».

А еще в жилом микрорайона на Астафьева уже готов фундамент для детских площадок. Вскоре здесь установят горки и спортивные комплексы. При этом задача строителей - не просто уложиться в отведённые строки, а полностью изменить качество жизни людей этого большого района города.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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