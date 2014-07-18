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Ремонт путепровода на Второй Речке начнётся в ночь на 22 мая

Ремонт путепровода на Второй Речке начнётся в ночь на 22 мая

Предстоящей ночью дорожные службы Владивостока приступят к ремонту путепровода в районе Второй Речки. Здесь отремонтируют разрушенные участки асфальтового покрытия. Для удобства горожан работы будут проводиться в ночное время. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Дорожным службам предстоит отремонтировать около 1200 квадратных метров асфальта. По предварительным данным, это займёт два дня. Работы на путепроводе на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской проводятся в рамках текущего ремонта.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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