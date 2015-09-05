Во Владивостоке стартовала регата, участники которой борются за переходящий кубок командующего ТОФ. Вместе с приморцами на победу претендуют команды из Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского.

Старт дан. Сильный ветер добавляет азарта. Сегодня так курсанты отмечают свой профессиональный праздник — 288 лет со дня основания Тихоокеанского флота.

Владислав Першин, участник регаты: «Как говорится в армии, что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный, конечно, день Тихоокеанского флота — это, конечно, значимый день для военнослужащих, спорт объединяет людей».

Дистанцию в одну милю, а это 1.600 метров, необходимо преодолеть не менее, чем за 30 минут. Особое внимание судьи обращают на технику гребцов. Здесь, как и на флоте, без умения работать в команде не обойтись. Чтобы взять кубок, вся команда должна действовать сообща.

Дмитрий Миронов, участник регаты: «Это такая же тренировка, как мы тренируемся на воде, но более ответственная, мы здесь отточим свои навыки в гребле, сплотим экипажи и покажем подрастающему поколению-первокурсникам, всю суть соревнований».

Иван Полтавец, участник регаты: «Хочется подтвердить звание кандидата в мастера спорта, не терять».

Парусная гонка, гребная, крейсерская и комбинированная. Соревнования проводят сразу в несколько стартов. 15 команд оспаривают кубок командующего Тихоокеанского флота. Кроме приморцев, участники из Петропавловска-Камчатского и Комсомольска-на-Амуре.

Пётр Пузин, инструктор-методист спортивного центра: «Все команды от Тихоокеанского флота принимают участие, естественно, проводится подготовка, как на суше, так и на воде, мы регулярно проводим тренировки».

Победителей назовут 28 мая. Но для гребцов это только начало. Уже сейчас команды готовятся к Дальневосточной регате. Она пройдет во Владивостоке уже в сентябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]