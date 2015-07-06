Во Владивостоке закроют фуникулер

Фуникулер Владивостока 22 мая, с 9.00 до 18.00 будет закрыт. Здесь пройдут работы по техническому освидетельствованию объекта перед ежегодным летним ремонтом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в ОАО «Электрический транспорт», в июне фуникулер традиционно закроют на ежегодные профилактические работы и завтрашнее приостановление работы необходимо для составления их сметы.

С 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 20.00 фуникулер будет работать в обычном режиме.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]