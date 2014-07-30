В Уссурийске стартовала самая масштабная за последние годы ремонтная кампания, которая кардинально изменит облик дорог города. На реконструкцию и содержание трасс в 2019-м выделено почти 800 миллионов. В планах дорожных строителей - отремонтировать 30 улиц. В списке не только основные трассы Уссурийска, но и сельские дороги.

На сопке Хенина рёва строительной техники ждали с нетерпением. Сезонные ливни совсем размыли улицу. Потоки воды смывая дорогу, всё ближе подбираются к домам. В сентябре 18-го участок спасали от обвала.

Дмитрий Иванов, житель Уссурийска: «Топит каждый год. Нужно делать ливневый отвод, а то сверху бежит все: грязь, щебень, бутылки».

Сегодня небезопасная улица - одна из первых в списке на ремонт дорог. На объекте трудится бригада и 10 единиц техники. За работу взялись основательно. Начали с водоотведения.

Арлам Казаков, бригадир: «Идет подготовка под укладку асфальта. Работы ведем: очищаем кюветы, заменяем трубы, лотки устанавливаем».

Строители уверяют, к середине июня на месте грунтовки-терки появится асфальт.

Новое дорожное полотно скоро увидят и жители улиц Муравьева и Гончарука. Всего же в 2019-ом в рамках программы «Уссурийские муниципальные дороги» городская администрация запланировала ремонт 30 объектов. Среди них и ключевые транспортные артерии города: Краснознаменная, Ленинградская, Комсомольская. К ремонту подойдут комплексно: улицы обновят целиком вместе с проезжей частью и тротуарами. Такого размаха местные власти сами не ожидали. Выручило щедрое краевое софинансирование. Уссурийску выделили в 8 раз больше денег, чем в прошлом году.

Денис Трофимов, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа: «Не планировали такой массовый ремонт. В начале года край выделил дополнительные средства - 300 млн. А изначально было 93 миллиона. Мы сразу определили необходимые дороги. Наши сельские поселения такого не видели давно».

Воздвиженка, Кроуновка, Красный Яр и ещё ряд сёл, в которых дорожная техника заработает в этом сезоне. В список «горящих маршрутов» часть улиц попала по просьбе жителей. Кроме того, за счёт средств местного бюджета в Уссурийске отремонтируют 14 межквартальных проездов, 8 остановок и пять тротуаров, один из которых построят с ноля. На каждом ремонтном участке предусмотрят барьеры и водоотводы. Город, который уже четвёртый год подряд страдает от паводков, должен считаться со стихией даже в дорожном вопросе.

Местные власти обещают, масштабную ремонтную кампанию выполнить в полном объёме, чтобы уже к концу года уссурийцы смогли оценить качество новых дорог. Теперь главное, чтобы погода не подвела строителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]