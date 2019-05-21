В интернет-СМИ попали кадры погони с битами на трассе Артем-Находка
В соцсетях Приморья распространены кадры жесткой погони, которая развернулась на одной из самых оживленных трасс в Приморье, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
По данным издания, водитель Тойоты Карины, которую преследовали - обычный таксист из Шкотово. Он приехал по заявке в Шатеновку забрать двух молодых людей, которым нужно было срочно попасть в Заводское. Нет проблем, их отвезли. А в Заводском выяснилось, что эти ребята прибыли сюда за так называемой закладкой. И вот пока они ее искали за ними наблюдали несколько местных парней, их взгляды не разделяющие. В общем они решили объяснить торчкам, что Приморье за спорт и началась погоня, как в фильме такси, только здесь было все за правду.
На 27 километре трассы Артем - Находка спортсмены настигли такси с наркоманами. Их автомобиль таранили, водитель такси умудрился развернутся на 180 градусов и на спущенном колесе уехать от преследователей,но сделать этого не получилось. В результате наркоманы выскочили из такси и убежали в лес, а таксист получил несколько полновесных тумаков от спортсменов. Больше возить наркоманов он не будет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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