Приморская полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на женщину
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный, угрожая расправой, похитил у нее мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в вечернее время, когда потерпевшая возвращалась с работы домой, в районе улицы Фрунзе к ней со спины подбежал неизвестный мужчина. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал отдать имеющиеся при себе ценные вещи. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая отдала телефон. Женщина сообщила о происшествии в городской отдел полиции.
Налетчика потерпевшая увидела в базе данных уголовного розыска городской полиции. На одной из фотографий картотеки информационно-аналитического центра МВД женщина узнала своего обидчика.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний житель Артема. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Разбой» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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