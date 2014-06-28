Новости Видео Происшествия

Сегодня, 09:34
 

Приморская полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на женщину

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестный, угрожая расправой, похитил у нее мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в вечернее время, когда потерпевшая  возвращалась с работы домой, в районе улицы Фрунзе к ней со спины подбежал неизвестный мужчина. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал отдать имеющиеся при себе  ценные вещи.  Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая   отдала телефон. Женщина сообщила о происшествии в городской отдел полиции.

Налетчика потерпевшая увидела в базе данных уголовного розыска городской полиции. На одной из фотографий картотеки информационно-аналитического центра МВД женщина узнала своего обидчика.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний житель Артема. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за преступления имущественного  характера.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенный телефон изъят и возвращен законной владелице. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Разбой» предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря