Анонс на 23 мая

23 мая с 12.00 до 13.00 заместитель руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Столбин Константин Владимирович проведет личный прием граждан в городе Владивостоке (ул. Светланская, д.7). Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (4212) 73-69-82; 8 (4232) 41-41-99.

23 мая в 10.00 во Владивостоке в зале «Большой Даймонд» отеля «Лотте» торжественное открытие второй Конференции городов северных экономик.

23 мая в кампусе ДВФУ, корпус С – Форум молодых предпринимателей РОСТ.

23 мая в школах Владивостока прозвенит последний звонок.

23 мая - Всемирный день черепахи.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]