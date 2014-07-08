Более 500 соотечественников переехали в Приморье в 2019 году
С начала года уже 274 человека стали участниками программы переселения соотечественников из-за рубежа. Вместе с участниками программы в край прибыли 260 членов их семей. Как сообщили в администрации края, большинство соотечественников, прибывших в Приморье, – граждане Таджикистана, Узбекистана, Армении. Также в Приморский край приезжают семьи из Украины, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана.
Сегодня в качестве территории вселения участники программы могут выбрать один из 29 муниципальных образований Приморья. С февраля этого года список пополнил и Владивостокский городской округ.
Переехать во Владивосток смогут обладатели востребованных на рынке труда региона специальностей. Среди них – представители рабочих профессий, работники для учреждений образования и здравоохранения, инженеры разных отраслей.
Быстрее адаптироваться на новом месте семьям, переехавшим в край, позволяет ускоренный порядок оформления российского гражданства, компенсация расходов найма жилья и нострификации дипломов, профессиональное обучение по востребованным специальностям.
Для обустройства на новом месте предусмотрено подъемное пособие. Оно выплачивается в два этапа и составляет 240 тысяч рублей на участника программы и еще 120 тысяч рублей на каждого члена его семьи.
Помимо уже утвержденных мер поддержки, с марта 2019 года переселенцы, участвующие в программе, могут воспользоваться возможностью оформить дальневосточный гектар. После оформления российского гражданства наделы будут переданы в собственность.
В Приморском крае подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» реализуется с 2007 года. За это время более 15,3 тысячи соотечественников и членов их семей смогли принять участие в программе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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