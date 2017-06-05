На реках Приморья начался спад уровней воды
На реках бассейна Японского моря прошли максимальные уровни дождевого паводка, начался спад уровней воды. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, общий подъем за паводок составил 0,6-1,5 м, на малых реках бассейна р. Раздольная - 1,8-3,2 м. Отмечалось кратковременное затопление пониженных пойменных участков.
На реках бассейна р. Уссури и оз. Ханка подъем уровней воды составляет 0,2-0,7 м. Реки в берегах. Уровни ниже пойменных отметок преимущественно 1,0-2,0 м. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.
В ближайшие трое суток подъем уровней воды на 0,1-0,5 м продолжится в среднем и нижнем течении рек бассейна Уссури, и оз. Ханка. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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