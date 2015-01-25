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Дорогу и мост в село Тигровое размыло ливнем

Дорогу и мост в село Тигровое размыло ливнем

Фото: Инстаграм/dpskontrol_125rus

С понедельника, 20 мая, cело Тигровое Партизанского городского округа остается отрезанным от других населенных пунктов, об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Инстаграм/dpskontrol_125rus, ситуация остаётся критической в связи с прошедшим ливневым дождём 20 мая, до сих пор нет автомобильного проезда на ул. Лесопильную. Размыт мост и дорога (нет проезда ни для скорой помощи, ни для пожарных).

На фото видно, что на въезде в село вместо грунтовой дороги течет река. Проезд частично перекрыт ветвями поваленных деревьев. Мост еще стоит, но грунт перед заездом существенно размыло, посреди дороги зияет дыра. Заезжать на деревянный настил опасно.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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