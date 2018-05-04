Жительница Находки задолжала за отопление почти миллион рублей
В Находке суд обязал 38-летнюю местную жительницу выплатить в пользу «Примтеплоэнерго» задолженность в размере более 700 тысяч рублей. В отделе судебных приставов в отношении должницы возбуждено исполнительное производство, о чем она была надлежащим образом уведомлена, однако не приступила к исполнению судебного решения.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, у неплательщицы в собственности имеется элитный автомобиль марки Mercedes Benz ML350, на который судебный пристав-исполнитель наложил арест и уведомил владелицу, что после проведения оценки, имущество будет передано на реализацию.
Не желая расставаться с кроссовером, автолюбительница погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 51 638 тысяч рублей, назначенный ей за неисполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок, после чего арест был снят.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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