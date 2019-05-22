История про ребенка, которого высадил из автобуса "плохой дядя-водитель", получила неожиданное продолжение , - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.

Как рассказала координатор ПРОО "ПримПоиск" Алена Золотарева, после ее публикации в соцсетях, случаем заинтересовались правоохранительные органы Находки. Сотрудники полиции установили личность водителя. Однако мужчина утверждает, что мальчика никакого не видел. Полицейские просмотрели кадры видеокамер наружного наблюдения, где вероятно и был замечен мальчик, который шел по дороге один.

Алена также связалась с мамой "маленького путешественника", которая рассказала, что "телефон его подвел, потребовав загрузить обновление ПО, при этом ребенок не смог ни позвонить, ни загрузить это самое злосчастное ПО, сел к незнакомой тёте в машину и т.д. Маме сын сказал, что в автобус он никакой и не садился, шел этот длинный путь от школы домой пешком (а это почти полгорода) и тете так сказал, вероятнее всего, что находился в шоке, да и замерз".

Алена перезвонила в полицию и рассказала ситуацию.

ПРОО "ПримПоиск" приносит извинения всем водителям, которым досталось от неравнодушных граждан, и благодарит сотрудников полиции г. Находки, которые обратили внимание на этот случай, и действительно искали того "нехорошего" водителя!

Однако, остаются еще десятки водителей, которые проехали мимо ребенка, одиноко бредущего по дороге под проливным дождем...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru