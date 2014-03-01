Приморская жемчужина — образцовый детский ансамбль «Вишенка» — отметил двадцатый день рождения. В 1998 году в белой от цветущих вишен Черниговке родился творческий коллектив, организованный на базе местной Детской школы искусств. На свой праздник именинники пригласили самых близких.

Каждая «ягодка» поет, танцует, играет на духовом инструменте. Все это происходит на сцене одновременно, поражая публику. А кто-то, возможно, о традициях русских вспомнит, а потом и в историю углубится о том, как славяне отдыхали после тяжелых трудов, как встречали праздники.

Анна Гоголева, заместитель директора департамента культуры Приморского края: «Что самое вкусное в торте? Вишенка на нем! Вот эта самая «Вишенка» — гордость всего Приморского края! Таких результатов ни один коллектив не может достигнуть, если у них нет таких великих педагогов. Ни каждый творческий человек, ни самый гениальный исполнитель не может быть таким талантливым педагогом. Это дар, который есть».

Бессменные руководители ансамбля — заслуженные работники культуры Марина и Сергей Ишутины. Их воспитанники — ученики школы искусств всех возрастов —те, кто с момента поступления и до выпускного вечера оттачивает движения, повторяет гаммы. Старшие о школьных годах всегда вспоминают тепло. Екатерина делится с юными «вишенками» приметой.

Екатерина Безнощенко, выпускница образцового ансамбля народной песни «Вишенка»: «Когда этот цветок распускается, у нас случаются большие, грандиозные поездки. И поэтому символично мы дарим два цветка, уже распустившихся, на которых очень много цветков. Поэтому, мальчишки и девчонки, действуйте! Это так классно и здорово! Поздравляем!»

За двадцать лет «Вишенка» становилась неоднократным победителем краевых, региональных, российских и международных фестивалей и конкурсов, обладателем 11-ти гран-при. Уникальность ансамбля признают не только приморцы, но и ценители русских традиций во всем мире.

Наступает лето, время гастролей, и черниговская «Вишенка» обязательно порадует своих земляков!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]