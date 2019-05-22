В Приморье суд приостановил деятельность фермера из Шкотовского района. На территории хозяйства инспекторы Россельхознадзора обнаружили грубые нарушения ветеринарно-санитарных норм и правил утилизации мертвых животных.

«Кровавая ферма или безотходное производство» - так сотрудники Россельхознадзора прозвали территорию на отшибе небольшого села в Шкотовском районе. 26 лет Вадим Анищенко разводит здесь крупный и мелкий рогатый скот. И, по мнению ведомства, фермер не стесняется подкармливать животных мертвыми сородичами.

Анастасия Костюк, инспектор Россельхознадзора: «Копыта, конечности с кожей. Они обглоданы этими же свиньями. В сарае находился труп взрослой свиньи с характерным гнилостным запахом и следами трупного разложения».

Эту нелицеприятную картину зафиксировала проверка. Как территория крестьянского хозяйства превратилась в кладбище рогатого скота, фермер Анищенко объяснить не может. Говорит, безотходной подкормкой не занимался и в вагончик, где нашли трупы, не заходил:

- Какие это трупы? Она сухая. Копыто где-то оторвали.

- Но, это же чье-то копыто.

- Ну и что. Кость и все.

Вадим Анищенко, фермер: «Ну, может быть какой-то каннибализм был с какой-то чушки, с одной. Сейчас нет такого».

Зато штраф есть. 40 тысяч рублей за нарушения ветеринарно-санитарных правил. Плюс запрет на коммерческую деятельность и предписание на устранение нарушений.

Виктория Сарада, корреспондент: «По предписанию Россельхознадзора, фермер должен был очистить хозяйственную территорию от мусора и железа. Однако, все осталось на месте. Более того, появились новые биологические отходы. Вот голова и шкура свиньи».

И если здесь останки плоти и кости копятся на частной территории, то в Приморье всё чаще фиксируют стихийные свалки. Так, во Владивостоке, переработанный краб складировали прямо в центре города. Такую же картину наблюдали и в Надеждинском районе. А в Артёме десятки свиных голов неизвестные сбросили в запруду реки Кневичанка.

Анастасия Костюк, инспектор Россельхознадзора: «Нужно сообщить в ветеринарную службу о том, что у вас умерло животное. Они отберут пробу, они поставят диагноз и при этом всём будет уничтожение методом сжигания — самый оптимальный вариант».

К слову, обращаться в специальные службы для утилизации биоотходов приморцы не спешат. Это требует дополнительных затрат. Цена зависит от веса. За одну тушу свыше 80 килограммов в среднем заплатить придется 8 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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