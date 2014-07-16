Стало известно, какой погоды ждать приморцам на выходных
В ближайшие выходные дни погода в Приморье обещает быть хорошей, лишь в конце дня воскресенья может пройти небольшой кратковременный дождь. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", днем температурный фон будет высоким: +26...+34 °С, на побережье прохладнее +16...+23 °С. В ночные часы +9...+16 °С, в горных районах местами столбики термометров могут опуститься до +3...+8 °С.
Во Владивостоке погодные условия на выходных будут отличаться. Суббота сохранится теплой и без осадков. Минимальная температура +12...+14 °С. Днем воздух прогреется до +19...+23 °С. В воскресенье может появиться туман, не исключена морось. Температурный фон понизится на 2-4 градуса. В начале следующей недели погода в регионе вновь испортится, к Приморью подойдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Температурный фон еще понизится.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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