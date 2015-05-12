Приморский край вошел в книгу рекордов России

21 мая прошла Всероссийская акция «Живой хэштег «Сохраните детские жизни», организованная Министерством просвещения России, Госавтоинспекцией МВД России совместно с редакцией Всероссийского издания «Добрая Дорога Детства». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Флешмоб объединил 9 часовых поясов, 21 регион России и тысячи детей, призвавших всех участников дорожного движения быть внимательными и не допускать аварийных ситуаций.

За три часа акция распространилась на 11 тысяч километров, от Камчатки до Калининграда. Задача каждого региона-участника в определенное время зафиксировать на видео и фото «живую» букву из названия акции.

В Приморском крае местом проведения флешмоба был выбран Всероссийский детский центр «Океан». Это не случайно. Тема безопасности на дорогах близка Центру. Силами ВДЦ «Океан» и Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю ежегодно реализуется тематическая профильная смена «Дороги без опасности», уже более десяти лет функционирует федеральный экспериментальный детский автогород, не имеющий аналогов в России. «Океан» создает все необходимые условия для того, чтобы каждый ребенок умел ориентироваться в ситуациях на дороге, знал правила дорожного движения и не боялся

оказаться как в роли пешехода, так и в роли водителя.

21 мая более 400 участников программы «Здесь начинается Россия» ВДЦ «Океан» выстроились в одну из букв фразы «Сохраните детские жизни». Всего в акции приняли 6 тыс. 114 школьников из 21 региона страны. Этот факт вошел в книгу рекордов России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]