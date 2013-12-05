Три пассажирских автобуса снял с маршрутов глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк

Три автобуса в среду, 22 мая, сняли с внутригородских маршрутов во Владивостоке. Таковы первые итоги оперативно-профилактической операции «Автобус», которую проводят сотрудники администрации и ГИБДД города. Снять транспортные средства с линии распорядился после их осмотра глава города Олег Гуменюк. Все три автобуса находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Первой во время рейда стала проверка автобусов на остановке «Добровольского» в районе бухты Тихой. Здесь проходят сразу семь городских маршрутов.

«Почему такая пыль в салоне? – первый вопрос, который Олег Гуменюк задал одному из водителей. – Проводилась ли влажная уборка утром?»

По словам водителя, такая уборка проходит ежедневно, но наличие пыли на окнах говорило об обратном, а старая обивка на сиденьях указывала на то, что автобусу давно требуется ремонт.

Проверив несколько транспортных средств на Добровольского, участники рейда направились на остановку «Железнодорожный вокзал». Здесь тщательной проверке также подверглись несколько автобусов, три из них глава города распорядился немедленно снять с маршрутов.

«Перевозчики могут сколько угодно говорить мне о своих проблемах, но когда я вижу ржавый автобус, у которого разбита фара и трещина в лобовом стекле – какую оценку я должен дать их работе? – сказал он. – А ведь в этих автобусах ездят тысячи горожан и гостей Владивостока. Согласен, наши дороги виной многих «автобусных» проблем, но мы в этом направлении работаем постоянно. Только на Русском острове в этом году заасфальтируем 8 километров дорог, планируем закупить сто новых автобусов. Надеемся и на перевозчиков, на то, что наконец нас услышат и приведут транспортные средства в порядок».

Как сообщили в управлении транспорта, по всем нарушениям, которые будут зафиксированы во время операции «Автобус», составят протоколы. Перевозчики, допустившие их, будут оштрафованы.

«Размер штрафов составляет от 5 до 8 тысяч рублей, - пояснил главный специалист управления Дмитрий Тройнич. – С начала года сумма всех взысканий составила 523 тысячи, большая часть штрафов уже поступила в городской бюджет».

Как сообщил Дмитрий Тройнич, только с начала мая здесь выписали перевозчикам 29 штрафов на общую сумму 173 тысячи рублей. По данным ГИБДД, с начала года во Владивостоке зарегистрировано 48 ДТП с участием пассажирских автобусов, по вине водителей автобусов произошло 27 автоаварий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]