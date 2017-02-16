В Находке прошли общественные обсуждения. Это важный этап в реализации соглашения об улучшении экологической обстановки на стивидорных предприятиях. Такое поручение дал Владимир Путин в прошлом году. Как его исполняет «Терминал Астафьева»?

Большой экологический отчет. Услышать и увидеть результаты экспертизы экологической консалтинговой компании пришли не только жители микрорайона Астафьева, но и других районов города. На экране картинки «до» и «после». Красным отмечена предельно допустимая концентрация вредного вещества за год. За три года на терминале появились ветрозащитные экраны, целый парк пылеподавляющих пушек, уникальный вакуумный пылесос. Всё это сокращает выбросы на 90%.

Татьяна Паршукова, главный инженер компании «Центр аудита и консалтинга Экопроект»: «Нашей компанией выполнены материалы оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности «Терминала Астафьева» во внутренних морских водах и в территориальном море. Оценка воздействия выполнена на все области окружающей среды, сегодня на общественных слушаниях мы основной упор сделали на атмосферный воздух».

Жители микрорайона и без экспертизы видят, как работает программа.

Наталья Семёнова, житель г. Находка: «Намного улучшилась атмосфера, экологическое состояние района, очень радует, что к людям повернулись лицом. Мы благодарны всему тому, что происходит на нашей территории».

Общественные обсуждения — обязательный этап реализации соглашения об улучшении экологической обстановки на угольных предприятиях. По поручению президента России его подписали все стивидоры Приморья. Жители микрорайона видят положительные изменения на предприятии, и теперь главное, что интересует горожан — технология закрытой перевалки.

Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «До конца года компания планирует полностью закрыть железнодорожный фронт навесом. Мы уже закончили переговоры и даже уже получили технические решения. Плюс у нас в рамках закрытой перевалки, у нас еще с 13 года есть конвейерная система, которую мы в этом году начнем поэтапно восстанавливать».

Уже через месяц пакет документов отправится в Москву. В рамках подписанного соглашения предприятие обязано получить положительное заключение государственной экспертизы. В свою очередь приморские экологи уже установили эффективность программы «Терминала Астафьева».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]