В Находке реализуется соглашение об улучшении экологической обстановки. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
В Находке прошли общественные обсуждения. Это важный этап в реализации соглашения об улучшении экологической обстановки на стивидорных предприятиях. Такое поручение дал Владимир Путин в прошлом году. Как его исполняет «Терминал Астафьева»?
Большой экологический отчет. Услышать и увидеть результаты экспертизы экологической консалтинговой компании пришли не только жители микрорайона Астафьева, но и других районов города. На экране картинки «до» и «после». Красным отмечена предельно допустимая концентрация вредного вещества за год. За три года на терминале появились ветрозащитные экраны, целый парк пылеподавляющих пушек, уникальный вакуумный пылесос. Всё это сокращает выбросы на 90%.
Татьяна Паршукова, главный инженер компании «Центр аудита и консалтинга Экопроект»: «Нашей компанией выполнены материалы оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности «Терминала Астафьева» во внутренних морских водах и в территориальном море. Оценка воздействия выполнена на все области окружающей среды, сегодня на общественных слушаниях мы основной упор сделали на атмосферный воздух».
Жители микрорайона и без экспертизы видят, как работает программа.
Наталья Семёнова, житель г. Находка: «Намного улучшилась атмосфера, экологическое состояние района, очень радует, что к людям повернулись лицом. Мы благодарны всему тому, что происходит на нашей территории».
Общественные обсуждения — обязательный этап реализации соглашения об улучшении экологической обстановки на угольных предприятиях. По поручению президента России его подписали все стивидоры Приморья. Жители микрорайона видят положительные изменения на предприятии, и теперь главное, что интересует горожан — технология закрытой перевалки.
Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «До конца года компания планирует полностью закрыть железнодорожный фронт навесом. Мы уже закончили переговоры и даже уже получили технические решения. Плюс у нас в рамках закрытой перевалки, у нас еще с 13 года есть конвейерная система, которую мы в этом году начнем поэтапно восстанавливать».
Уже через месяц пакет документов отправится в Москву. В рамках подписанного соглашения предприятие обязано получить положительное заключение государственной экспертизы. В свою очередь приморские экологи уже установили эффективность программы «Терминала Астафьева».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
28.02.2019 В Находке стивидоры открыли научную лабораторию
-
27.02.2019 Центр управления экологической обстановкой запустили на «Терминале Астафьева»
-
07.12.2018 Терминал Астафьева обновил «пушечный арсенал» и устанавливает детекторы чистоты воздуха в Находке
-
07.09.2018 Уникальный "пылесос" появился в Находке
-
09.02.2018 В два раза сокращена отгрузка угля на «Терминале Астафьева» в Находке
-
16.02.2017 В Находке обсудили идею природной ренты
Добавить комментарий