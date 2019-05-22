Социальное страхование: выплата пособий, в чём преимущества ЭЛН, новое в законодательстве
"Вести: Приморье. Интервью" с заместителем управляющего ГУ "Приморское региональное отделение фонда соцстрахования" Натальей Спиридоновой и руководителем по связям с общественностью Ольгой Булах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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